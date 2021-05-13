Последнее обновление: 13.05.2021 11:23

В Румынии на продажу выставят самолет Чаушеску

В Румынии выставят на продажу пассажирский самолет, принадлежавший генсекретарю Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на румынские СМИ.

Стартовая цена самолета на аукционе, назначенном на 27 мая, - 25 000 евро.

Самолет модели ROMBAC 1-11, включенный в список национального достояния Румынии, построили в 1982 году.

Сначала его использовали для пассажирских перелетов по маршруту Бухарест - Тимишоара. Затем с 1986 по 1989 год на нем летал румынский диктатор.

На этом же аукционе на продажу выставят самолет, которым пользовался президент Румынии Ион Илиеску. Это - последний самолет модели ROMBAC 1-11, построенный в Румынии. Его первый полет состоялся в 1989 году.

Оба самолета сейчас находятся в аэропорту Отопень в Бухаресте.

В прошлом Национальное агентство налоговой администрации Румынии продало с аукциона автомобиль Николае Чаушеску за 44 тыс. долларов.



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