Последнее обновление: 12.05.2021 17:10

В Польше назначили спецкоманду для отслеживания вариантов коронавируса

Министр здравоохранения Польши назначил команду для мониторинга эпидемиологической ситуации с точки зрения вариантов коронавируса и проведения молекулярно-эпидемиологического надзора в Польше.

Группа, которую возглавит заместитель министра здравоохранения Вальдемар Караска, предложит законодательство для улучшения отслеживания вариантов коронавируса и будет отвечать за информирование министра здравоохранения о появлении местных или международных вариантов, которые могут представлять угрозу для здоровья населения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Группа также сможет предложить меры, если ситуация с коронавирусом в стране снова начнет ухудшаться.

На сегодня в Польше введено 14 млн доз вакцины против COVID-19.

На днях в Польше обнаружили два очага индийского штамма коронавируса.

В конце апреля в Индии вспыхнула новая волна коронавируса, с которой медицинская система страны не может справиться. Одной из причин такой вспышки ученые называют новый штамм коронавируса с двойной мутацией.

В Минздраве Польше считают, что изучение новых мутаций коронавируса имеет решающее значение для предотвращения новой волны инфекций.



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