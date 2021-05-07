SpaceX запустит в сентябре первую миссию с космическими туристами

Компания SpaceX планирует в сентябре отправить на орбиту четырех пассажиров в рамках первой гражданской коммерческой миссии Inspiration4. Об этом сообщает Space.com.
Ожидается, что запуск состоится 15 сентября с исторического стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Команда из четырех человек отправится в трехдневное путешествие вокруг планеты на корабле Dragon Resilience.
Членами экипажа корабля в рамках миссии Inspiration4 будут командир - Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этой миссии; пилот - Сиан Проктор; бортовой врач - Хейли Арсено и бортинженер - Крис Семброски.
На борту корабля Dragon, который недавно вернулся на Землю, не будет ни одного профессионального астронавта.
Перед тем, как снова полететь в космос, на корабле установят новое оборудование, в частности куполообразное окно. Оно предоставит экипажу на борту панорамный вид на планету.
Эти модификации состоятся в ближайшие недели.
Отмечается, что Inspiration4 стартует на том же ускорителе Falcon 9, который запустил миссию Crew-2 23 апреля.
Спонсором полета выступил гендиректор американской компании Shift4 Payments Джаред Айзекман.