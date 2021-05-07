Германия остановила третью волну эпидемии - глава Минздрава

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в пятницу, что стране удалось остановить третью волну эпидемии коронавируса. Об этом Шпан сказал на ежедневном брифинге в пятницу.

"Тенденция на прошлой неделе подтвердилась. Кажется, третья волна остановлена", - сказал Шпан.

В то же время он подчеркнул, хотя количество новых заражений уменьшилось, однако остается на высоком уровне, поэтому гражданам не следует терять бдительность, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

По словам министра, доля населения, которая получила первую дозу вакцины от коронавируса, достигла 31,5%. При этом в четверг только за один день прививки сделали более 900 тысячам человек.

Глава Института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха Лотар Вилер отметил, что заболеваемость на COVID-19 снижается во всех возрастных группах. Он надеется, что вскоре пандемии в Германии возьмут под контроль.

Вместе с тем Вилер отметил, что ситуация в отделениях интенсивной терапии существенно не улучшилась, зато наблюдается уменьшение количества случаев с легкими симптомами.

Напомним, немецкий Бундестаг 6 мая одобрил распоряжение правительства страны о правах для тех, кто получил полную прививку от COVID-19 или перенес это заболевание.

Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничений на социальные контакты.