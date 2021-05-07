Последнее обновление: 07.05.2021 13:37

В Токио продолжат чрезвычайное положение в преддверии Олимпиады

Правительство Японии продлит чрезвычайное положение в Токио и трех других районах примерно до конца мая, чтобы ограничить вспышки новых случаев коронавируса всего за несколько месяцев до начала Олимпийских игр.

Правительство страны надеялось, что «кратковременное и мощное» чрезвычайное положение сдержит четвертую волну инфекции, но в столице Токио и Осаке все еще сохраняется высокий уровень заболеваемости.

Продление чрезвычайного положения до 31 мая оставит запас времени для подготовки к началу Олимпийских Игр 23 июля, которые были отложены на год из-за пандемии.

В конце дня ожидается официальное подтверждение продления ЧП.

По данным правительства, по всей Японии зарегистрировано 618 197 случаев коронавирусной инфекции, в частности 10 585 случаев смерти.

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