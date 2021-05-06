Клайпеда вошла в топ-5 крупнейших портов на Балтике

Клайпедский государственный морской порт вошел в топ-5 крупнейших портов на Балтике по грузообороту по итогам первого квартала 2021 года.

Клайпеда опередила всех конкурентов в Латвии и Эстонии и приблизилась к российским гигантам, однако основная борьба за транзит и доминирующее положение в регионе разворачивается не с портами в Ленобласти, а с польским Гданьском, пишет lrt.lt.

В период за январь-март этого года в Клайпедском порту перевалили 11,29 млн тонн грузов – это на 0,2 процента меньше, чем за аналогичный промежуток годом ранее. В 2020 году по итогам первой четверти грузооборот составил 11,32 млн тонн. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, за обозначенный период на 4,8 процента выросла перевалка навалочных грузов – всего было обработано 5,36 млн тонн. Прирост зафиксирован и в сегменте генеральных грузов – рост составил 2,3 процента, всего было отгружено 3,79 млн тонн.

Между тем наливные грузы по итогам первого квартала просели на 15 процентов, опустившись до отметки 2,04 млн тонн. Отчасти это, безусловно, связано с решением Беларуси отказаться от перевалки нефтепродуктов через терминал „Klaipėdos nafta“.