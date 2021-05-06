Последнее обновление: 06.05.2021 15:20

В США создали робота, который самостоятельно убирает мусор в океане

Группа студентов из Техасского Эй-энд-эМ университета - Корпус-Кристи разработала робота, который может самостоятельно собирать мусор в воде. Об этом сообщает Kris 6 News.

«Поскольку наш университет окружен водой, мы хотели создать проект, который обслуживал бы окружающую среду... воду, с которой мы ежедневно взаимодействуем», - заявил руководитель проекта Грег МакКан.

Сам 27-килогромовий аппарат, получивший название A.D.D.R.A.R., может собирать до порядка девяти килограммов мусора в воде, например пластиковые бутылки и пивные банки.

Робот использует систему с камерами и GPS для поиска самого мусора в океане, реке или в озере. Он может работать как самостоятельно, так и быть управляемым на расстоянии.

Его скорость составляет 5,6 км в час. Однако A.D.D.R.A.R. может также двигаться при скорости обратного движения воды в 3,2 км в час и порывах ветра до 48 км в час.

В общей сложности на проект студенты потратили более 400 часов и 420 долларов на материал.

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