Последнее обновление: 06.05.2021 15:20

Безос продал акции Amazon на $2,5 млрд

Категории: США Amazon

Основатель и главный исполнительный директор Amazon.com Inc. Джефф Безос продал акции компании на сумму около $2,48 млрд.

Как сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), он продал порядка 740 тыс. акций Amazon в понедельник и вторник.

За 2020 год Безос продал акции компании более чем на $9 млрд, при этом около $1 млрд ежегодно он выделяет на свой аэрокосмический проект Blue Origin.

Безос является самым богатым человеком в мире с состоянием в $190 млрд.

Капитализация Amazon составляет $1,67 трлн.

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