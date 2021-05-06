Последнее обновление: 06.05.2021 10:14

Мюнхенская очная конференция по безопасности не состоится из-за пандемии

Мюнхенская конференция по безопасности, которая, как ожидалось, должна была состояться с физическим присутствием глав государств и правительств летом, не состоится. Об этом стало известно немецкому изданию Bild от официального представителя мероприятия Кристиана Тильса.

"Риск для нас очень большой. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Физическая конференция невозможна", - заявил Тильс.

Мюнхенская конференция по безопасности должна была состоятся в течение двух дней с участием глав государств и правительств со всего мира в июне или в июле.

Мюнхенская конференция изначально должна была состояться очно в феврале, но из-за эпидемии ее отменили и провели мероприятие в ограниченном онлайн-формате.

Ожидалось, что "физическая" конференция в ее традиционной форме состоится позднее в этом году.

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