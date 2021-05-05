Последнее обновление: 05.05.2021 18:05

В июне Саудовская Аравия увеличит цены на нефть для США

Саудовская Аравия в июне поднимет цены на нефть для покупателей из США, при этом снизит их для остальных регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Для американских клиентов цена всех марок саудовской нефти со следующего месяца повысится на $0,2 за баррель.

Между тем для покупателей из стран северо-западной Европы она подешевеет на $0,5-08 за баррель, из Средиземноморья - на $0,25-0,45 за баррель.

Наиболее существенно для азиатских покупателей подешевеет "тяжелая" нефть - на $0,3 за баррель. В результате она будет стоить на $0,5 за баррель больше цены корзины нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных сортов уменьшится на $0,1-0,2 за баррель.

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