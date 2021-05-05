Лишь 12% людей в мире живут в условиях свободы мнений

Лишь около 12% людей по всему миру могут свободно высказывать свое мнение, участвовать в собраниях и бороться с проявлениями несправедливости. Такая оценка содержится в докладе "Атлас гражданского общества-2021", который представлен во вторник в Берлине.

Отчет подготовлен связанной с протестантскими церквями Германии благотворительной организацией "Хлеб для мира" (Brot für die Welt).

По сравнению с 2019 годом этот показатель существенно снизился - тогда он составлял 18%.

При этом 6,8 млрд человек вынуждены жить под давлением, в закрытых обществах и в условиях ограничений. Всего же почти 88 процентов населения Земли имеют дело с правительствами, ущемляющими их основные права и занимающимися гонениями.

По словам авторов доклада, ухудшение показателей по сравнению с данными двухгодичной давности связано, в частности с пандемией. Власти целого ряда стран используют ситуацию для ограничения основных свобод.

"Миллионы людей по всему миру столкнулись из-за коронавируса с угрожающими существованию трудностями. Протестующие выступали за справедливость, доступ к чрезвычайной помощи в условиях пандемии и прекращение коррупции и злоупотреблений", - пояснила Дагмар Пруин, с марта 2021 года возглавляющая Brot für die Welt. Однако в целом ряде стран власти были настроены на борьбу с митингующими, а не на устранение причин их выхода на улицы, указала Пруин.

В 40 странах мира, включая Италию, Францию и Польшу, на гражданские свободы было отмечено "отрицательное влияние". В 47, - в том числе в США и Венгрии, - сфера деятельности гражданского общества была подвергнута "ограничениям". В 23 государствах - таких, как Египет, Азербайджан, Ирак, Китай - общественная жизнь оставалась закрытой для активистов.

"Атлас гражданского общества 2021" был представлен организацией "Хлеб для мира" совместно с глобальным альянсом организаций гражданского общества и активистов Civicus.

В 2018 году эксперты Brot für die Welt отмечали, что только 2 процента населения Земли живут в условиях абсолютно свободного гражданского общества.