Последнее обновление: 03.05.2021 12:25

Власти Колумбии отменяют налоговую реформу на фоне кровавых протестов

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес сообщил, что власти страны отменят предложенную правительством налоговую реформу на фоне протестов, вследствие которых в течение нескольких последних дней погибли по меньшей мере четыре человека.

Президент Дуке при этом настаивает, что реформа всё-таки необходима стране для обеспечения фискальной стабильности. Он также призвал разработать новую реформу на основе консенсуса в обществе, чтобы избежать финансовой нестабильности.

Несмотря на заявление президента, акции протеста прошли вчера в нескольких городах Колумбии.

Протестующие недовольны предусмотренным реформой ростом налоговой нагрузки на работников, а также на покупку самых необходимых товаров.

Центральный банк Колумбии предупреждал на прошлой неделе, что, в случае отсутствия реформы фискальной политики, страну ожидает падение экономики.



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