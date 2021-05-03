В Грузии из-за эпидемии остановили муниципальный транспорт и объявили выходные

С 3 мая в Грузии из-за участившихся случаев распространения коронавируса остановили работу муниципального транспорта.

Такое решение принял межведомственный координационный совет, сообщают "Новости Грузия".

Ограничение на работу городских автобусов и тбилисского метро будет действовать до 12 мая включительно.

При этом не ограничивается передвижение междугороднего транспорта.

В Грузии 4-11 мая объявлены нерабочими днями для снижения мобильности граждан.

Ранее транспорт в Грузии остановили 28 ноября и возобновили с 8 февраля, кроме выходных. С 27 февраля муниципальный транспорт начал работать и по выходным, а также возобновила работу железная дорога.

В Грузии эпидемиологи фиксируют третью волну коронавируса. Накануне было выявлено 988 новых случаев коронавируса. C начала пандемии в Грузии зафиксировали более 312 тысяч случаев коронавируса, более 293 пациентов выздоровели, 4151 скончались.