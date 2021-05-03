На воскресных протестах в Мьянме убили еще восемь человек

В Мьянме в результате применения силы во время вчерашних акций протеста погибли еще 8 человек.

Силы безопасности Мьянмы открыли огонь во время нескольких самых больших акций протеста против военного переворота в воскресенье, в результате чего погибли восемь человек, сообщают местные СМИ.

Как отмечается, три человека были убиты в городе Ветлет, еще два человека погибли в разных городах в штате Шан на северо-востоке страны, один человек был убит в городе Хпакант.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Вскоре в стране начались масштабные акции протеста. По оценкам правозащитных организаций, в ходе беспорядков погибли около 750 человек, под стражей находятся свыше 3,3 тыс. критиков режима. Правозащитники также не раз заявляли о пытках в отношении задержанных протестующих.

По информации международных СМИ, в стране начались боевые действия с использованием авиации.