Армения хочет полностью запретить продажу турецких товаров

Армянское правительство намерено продлить запрет на импорт в страну товаров из Турции, а также запретить их продажу вообще. Об этом в четверг заявил на брифинге исполняющий обязанности министра экономики страны Ваган Керобян.

«Мы намерены продлить срок запрета на ввоз в страну турецких товаров, а также их продажу, поскольку некоторыми обходными путями их импортируют и продают», - заявил чиновник, не уточнив конкретный срок этих ограничений.

Нужно напомнить, что 6-месячный запрет на ввоз турецких товаров начал действовать в Армении с конца декабря 2020 года. Соответствующее постановление приняло правительство республики, обосновав решение привлечением Турции к нагорно-карабахскому конфликту. Власти Армении неоднократно заявляли, что Турция непосредственно привлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению руководства республики, Анкара не только отправляла военных специалистов помогать Азербайджану, но и перебрасывала в зону конфликта наемников из подконтрольных ей сирийских группировок.

Армения и Азербайджан 27 сентября 2020 года начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.

9 ноября 2020 года президенты РФ, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на фактически контролируемых позициях, в регионе появились российские военные в статусе "миротворцев".