Последнее обновление: 29.04.2021 15:05

Количество случаев больных короновирусом в Индии превысило 18 млн

Количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Индии пересекло границу в 18 миллионов. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения страны.

В ведомстве заявили, что учитывая рекордные 379 257 новых случаев COVID-19 в Индии за прошлые 24 часа, общее число случаев составило 18 миллионов 380 тысяч. Уже 204 832 жителя Индии умерли от COVID-19, сообщает Reuters.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди лично признал, что страну «накрыл коронавирусный шторм».

Причиной стремительного распространения инфекции стал новый опасный вариант коронавируса, который сформировался на территории Индии.

Медицинская система Индии полностью перегружена, а госпитали переполнены. Поэтому для борьбы с пандемией индийские медики уже попросили о помощи военных.

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