На этой неделе обнародуют новые правила проведения Олимпиады в Токио

В среду, 28 апреля, организаторы Олимпийских игр в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) обнародуют обновленную и уточненную информацию о проведении Олимпиады и Паралимпиады в Японии этим летом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Однако для СМИ эта информация будет доступна только в пятницу.

Введение правил проведения Олимпийских игр инициировано МОК, поскольку Токио, Осака и некоторые другие районы оказались в условиях чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Японии.

Так, прежде всего ожидается, что организаторы откажутся от 14-дневного карантина: это позволит спортсменам тренироваться сразу по приезду. Спортсмены должны будут оставаться в пределах базы, расположенной в Токийском заливе.

Японские СМИ со ссылкой на свои источники отмечают, что спортсмены и персонал должны будут пройти тестирование на коронавирус два раза в течение 96 часов перед отъездом из своих населенных пунктов. Их также протестируют после прибытия в Японию.

В настоящее время против проведения Олимпийских игр в Японии выступают 70-80% населения. Оганизаторы отложили до июня принятие решения о том, чтобы какие-либо болельщики вообще присутствовали на Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться прошлым летом, но её перенесли на год из-за пандемии коронавируса.