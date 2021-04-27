Германия отменяет приоритетность в COVID-вакцинации с июня

В июне планируется снять приоритетность в вакцинации населения, что позволит всем желающим определить дату прививки. Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель после совещания премьер-министров правительств федеральных земель на тему вакцинации в понедельник.

Меркель отметила, что кампания по вакцинации набирает темпы: если за весь 1 квартал привились 10% населения, то такое же количество получило первую дозу вакцины за 3 недели апреля. По данным канцлера, почти полностью вакцинированы 1 и 2 приоритетные группы населения, открыта регистрация для 3 группы, «что означает, что они смогут получить 1 дозу на протяжении мая».

«В июне мы сможем снять приоритетность, это не означает, что все смогут провакцинироваться в июне, но смогут зарегистрироваться для получения прививки», - сказала глава федерального правительства.

Политики также обсудили вопрос закупки российской вакцины Sputnik V. По словам Меркель, если этот препарат будет одобрен агентством ЕМА, «будет смысл его покупать», но со временем Германия получит достаточно других препаратов. Поэтому решающим для принятия решения о приобретении на национальном уровне является допуск вакцины, для чего пока не хватает необходимых данных.

Меркель не дала надежд на скорую отмену «механизма торможения», который вступил в силу в минувшую субботу и серьезно ограничил свободу большинства населения ФРГ, вплоть до введения ночного комендантского часа.

«То, какой эффект будет иметь «аварийный тормоз», зависит от того, сколько людей его соблюдают», - сказала политик.

В то же время она подтвердила, что правительство работает над постановлением, которым будет разрешено полностью провакцинированным от коронавируса людям посещать парикмахерские и магазины, другие учреждения без отрицательного теста.

По состоянию на 26 апреля в ФРГ одну дозу вакцины получили 19,5 млн человек, из них 2 дозы - почти 6 млн (7,2% населения).