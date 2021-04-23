Байден присоединится к лидерам стран НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе

Президент США Джо Байден примет участие в саммите НАТО в Бельгии 14 июня этого года, где лидеры стран-членов Альянса планируют обсудить напряженные отношения с РФ и Китаем, вывод войск из Афганистана и будущее блока, который состоит из 30 стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече будет сосредоточено внимание на "вызовах сегодняшнего и завтрашнего дня", в частности: агрессивных действиях РФ, угрозе терроризма, кибератаках, влиянии изменения климата и росте могущества Китая, сообщает AP.

Встреча состоится в то время, когда военные стран НАТО покидают Афганистан. Союзники по НАТО в первый и пока единственный раз в истории задействовали пункт соглашения о создании блока - о коллективной обороне организации после нападений 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 году, чтобы сплотиться для защиты США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следующий саммит лидеров стран Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Последний саммит НАТО состоялся в декабре 2019 года в Лондоне (Великобритания). В прошлом году саммит Альянса не проводился в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).