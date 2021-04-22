ЕС и Индия готовят экономический союз в противовес Китаю

ЕС и Индия ведут переговоры о создании совместных инфраструктурных проектов по всему миру, чтобы составить конкуренцию инициативе Китая «Один пояс - один путь».

Как сообщает Financial Times, стороны стремятся к «взаимосвязанному» партнерству в сфере энергетики, цифровизации и транспорта и намерены предложить заинтересованным участникам по всему миру лучшие правовые гарантии и более привлекательные условия кредитования, чем китайские власти при реализации своей программы.

По утверждают источники FT, ЕС и Индия могут представить соответствующую инициативу на совместном саммите, который состоится в онлайн-формате 8 мая. И хотя Брюссель и Нью-Дели не намерены подчеркивать антикитайскую направленность проекта, в действительности он задуман как альтернатива инвестициям из КНР для Европы, Африки и Азии.

«У нас есть возможности скооперироваться и создать нужную почву для глобализации, основанной на партнерстве, которое было бы более привлекательным, чем предложение Китая. ЕС и его союзники скорее заинтересованы в создании альтернативы инициативе «Один пояс - один путь», нежели в том, чтобы позволить китайским инвестициям доминировать», - сказал FT европейский дипломатический источник. В настоящий момент обсуждаются детали будущей инициативы, в частности, вопросы финансирования реализации инфраструктурных проектов. При этом стороны также хотели бы в рамках этой программы углубить взаимодействие со всеми ее участниками в сфере науки и инноваций.

В феврале этого года ЕС и Индия объявили о запуске диалога на высоком уровне по торговле и инвестициям, в ходе которого они планируют укреплять двусторонние экономические связи и развивать сотрудничество по целому ряду других вопросов, в частности, координировать свои действия в рамках Всемирной торговой организации и объединить усилия по ее реформированию. В июле 2020 года глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Европейский инвестиционный банк вложил свыше 4 млрд евро в проекты устойчивого развития в Индии, в первую очередь в сфере перехода к чистой энергетике.

Инициатива «Один пояс - один путь» была предложена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. На текущий момент к ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций, пишет ТАСС.

В конце прошлого года помощник министра коммерции Китая Жэнь Хунбинь заявил, что объем торговли КНР с государствами - участниками инициативы «Один пояс - один путь» за последние семь лет превысил 7,8 трлн долларов, что сильно способствовало развитию китайской экономики. «За это время нам удалось реализовать целый ряд проектов, касающихся инфраструктурного строительства и отраслевого сотрудничества. Они оказали мощный стимулирующий эффект, положительно повлияв на социально-экономическое развитие нашей страны», - сказал он.