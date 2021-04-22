Чистый убыток мировой авиаотрасли может составить $47,7 млрд в 2021 году - IATA

Чистый убыток мировой авиационной отрасли в 2021 году может составить порядка $47,7 млрд на фоне пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), опубликованном в среду на ее сайте.

По его информации, в прошлом году потери в секторе мировых авиаперевозок равнялись $126,4 млрд.

«Этот кризис оказался более длительным и глубоким, чем мы ожидали. Убытки сократятся с 2020 года, однако последствия кризиса станут еще более ощутимы», - отметил генеральный директор IATA Уилли Уолш, которого цитирует ТАСС.

При этом он добавил, что ограничения на поездки, введенные различными странами из-за распространения коронавируса, продолжают оказывать значительное влияние на спрос на международные поездки.

«Несмотря на то, что в 2021 году воздушным транспортом будет путешествовать примерно 2,4 млрд человек, расходы авиакомпаний составят еще 81 млрд долларов», - подчеркнул он.

Вместе с тем, как заметили в IATA, международные поездки в 2021 году могут достигнуть лишь показателя в 43% от уровня 2019 года. Хотя это на 26% больше, чем в 2020 году, до восстановления еще далеко. Кроме того, ожидается, что пассажиропоток в текущем году составит 2,4 млрд человек. Данная величина существенно больше по сравнению почти с 1,8 млрд путешественников в 2020 году, но значительно ниже пикового значения 2019 года, когда число авиапассажиров составило 4,5 млрд.

Кроме того, как указывается в пресс-релизе, доходы отрасли, по прогнозам IATA, в 2021 году составят $458 млрд. Это всего 55% от 838 млрд долларов, полученных в 2019 году, однако на 23% больше по сравнению с показателем за 2020 год, когда эта сумма составила 372 млрд долларов. Причем уточняется, что прибыль от пассажирских авиаперевозок достигнет $231 млрд по сравнению с $189 млрд в 2020 году. Ожидается, что выручка от грузовых перевозок достигнет рекордного показателя в 152 млрд долларов. В прошлом году она составила 128 млрд долларов, а в 2019 году - $101 млрд.

Гендиректор IATA Уилли Уолш 7 апреля сообщил, что международный пассажиропоток в феврале этого года упал на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Более того, он заметил, что в «нынешних условиях не наблюдается признаков восстановления пассажиропотока». В конце июля прошлого года ведущий экономист Международной ассоциации воздушного транспорта Брайан Пирс заявлял, что международное авиасообщение, пострадавшее из-за пандемии коронавируса, восстановится до докризисного уровня не раньше 2024 года. Одной из причин этому, по его мнению, стала тяжелая ситуация с коронавирусом в США и других развитых странах.