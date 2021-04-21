США планируют модернизировать ядерные и космические силы

Два представителя высшего военного командования США предупредили о растущем ядерном потенциале Китая и России, подчеркнув необходимость модернизации американских сил сдерживания. Об этом сообщает Голос Америки.

«Впервые в нашей истории страна столкнулась сразу с двумя стратегическими противниками (Россией и КНР – ред.), обладающими ядерным оружием», – заявил глава Стратегического командования адмирал ВМС Чарльз Ричард, выступая на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.

Стратегическое командование отвечает за поддержание ядерной триады страны, состоящей из стратегических бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

«Достижения Китая и России подрывают наши возможности сдерживания обычными средствами», – заявил Ричард.

По его словам, Россия остается «определяющей ядерной стратегической угрозой», активно занимаясь модернизацией обычных и ядерных вооружений, которая завершена примерно на 80 процентов.

Он также добавил, что США пока не приступили к модернизации ядерного потенциала.

С учетом этих угроз, модернизация ядерной триады является главным приоритетом Пентагона, сказал Ричард.

В свою очередь глава Космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон заявил, что Китай продолжает стремительно развивать свою космическую деятельность, представляя «определяющую угрозу» для США.

Он добавил, что столкнувшись с этими угрозами, Космическое командование сосредоточилось на расширении существующих и создании новых космических возможностей.