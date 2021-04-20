Японские ученые разработали метод, как обнаружить COVID-19 за пять минут

Группа исследователей японского НИИ «Рикэн», Токийского университета и других научно-исследовательских учреждений сообщила о разработке нового метода тестирования на коронавирус, с помощью которого инфекцию можно обнаружить за 5 минут.

Как передает NHK, для обнаружения COVID-19 биоматериал помещается на стекло с миллионом бороздок на квадратный сантиметр. Бороздки, служащие своеобразными микрокамерами, создаются с помощью специальной технологии микроскопического формообразования. В каждой микрокамере содержится реактив. Если образец на стекле содержит рибонуклеиновую кислоту или РНК коронавируса, то камера начинает излучать свет.

В отличие от традиционного метода ПЦР, новый метод не нуждается в амплификации РНК коронавируса, потому что позволяет обнаружить даже небольшое количество вируса в микрокамере.

Новый тест занимает всего пять минут, тогда как на ПЦР требуется по крайней мере час или больше.

Ученые говорят, что серийный выпуск этой технологии может быть налажен в течение нескольких лет.