Последнее обновление: 20.04.2021 16:19

США помогут странам, «тонущим» из-за изменения климата

Соединенные Штаты будут оказывать помощь странам, которые больше всего страдают от климатических изменений. Об этом накануне климатического саммита заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«У большинства из этих стран нет ресурсов и возможностей для преодоления дестабилизирующих последствий. Речь идет о малых островных развивающихся государствах, некоторые из которых буквально тонут в океане из-за повышения уровня воды», - рассказал глава Госдепа.

По его словам, в прошлом году в пользу этих стран было направлено лишь 3% «климатического» финансирования.

«Мы должны исправить это», - подчеркнул Блинкен. С этой целью, пояснил он, Соединенные Штаты направляют экспертов на уязвимые острова Тихого океана и Карибского бассейна для совершенствования систем раннего предупреждения и реагирования.

США анонсировали проведение саммита по климату, который должен начаться в День Земли - 22 апреля. Саммит призван продемонстрировать намерение администрации Байдена решить климатический кризис и стать основой для конференции ООН по этому вопросу, запланированной на ноябрь в Глазго.



blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование