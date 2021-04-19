Великобритания готовит "схему регистрации" для борьбы с иностранными шпионами

Великобритания планирует заставить тех, кто работает на иностранные правительства, официально зарегистрироваться в едином реестре в попытке противостоять вражеской шпионской деятельности.

Эту информацию подтвердил Министерство внутренних дел Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Правительство намерено сделать уголовным преступлением отказ указывать работу от имени иностранного правительства в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон планирует официально объявить об этом в следующем месяце.

Схема регистрации иностранных агентов, о которой ранее объявила МВД, является частью амбиций премьера по усилению полномочий для выдворения и судебного преследования шпионов, действующих в Британии в интересах враждебных государств, таких как Россия и Китай.

По данным МВД, эта схема основана на аналогичных концепциях, которые уже действуют в Австралии и США. Этот шаг является продолжением реакции правительства на прошлогодний отчет комитета по разведке и безопасности (ISC) на обвинения в российском вмешательстве в британскую политику.

В своем ответе правительство заявило, что будет "решительно защищать нашу страну, нашу демократию и наши ценности от такой враждебной государственной деятельности".

Другие изменения, которые готовятся к 11 мая, будут включать обновления Закона о государственной тайне, чтобы его можно было использовать в отношении государственных субъектов, работающих из-за рубежа, таких как киберхакеры, работающие против Британии по запросу агрессивных государств.

Все эти решения готовятся на фоне дальнейших осложнений отношений с Москвой после того, как министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что правительство Британии "полностью поддерживает" Чехию, которая раскрыла имена российских шпионов, устроивших взрыв на складах боеприпасов.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.