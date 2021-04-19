Макей поехал в Швейцарию участвовать в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН

Глава белорусского МИД Владимир Макей отправился в Швейцарию участвовать в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН и рассказывать о многовекторности.

По информации пресс-службы МИД, он встретится с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурэром.

Сегодня будут обсуждены «актуальные вопросы международной повестки дня в сферах деятельности контрпартнеров» и «белорусский подход к проблемам», находящимся в зоне ответственности этих организаций.

В пятницу Макей встречался с послами Германии и Франции, которые напомнили ему о невозможности нормализации отношений без новых выборов и освобождения всех политзаключенных. Правда, этот момент в официальном сообщении белорусского МИД был опущен.