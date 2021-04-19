Цифровизация станет главной проблемой развития в эпоху после пандемии - Боаоский форум

Цифровые технологии станут ключевым критерием, определяющим уровень конкурентоспособности и успешность развития всех стран мира в наступающую послепандемийную эпоху. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии к докладу Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ) об итогах и перспективах регионального экономического развития.

«Пандемия вынуждает нас идти на серьезные жертвы, из-за нее всем странам и народам приходится расплачиваться жизнью и здоровьем, экономическим ростом, а также социальным развитием. На этом фоне глобальное сообщество постепенно отдаляется от целей, к которым необходимо стремиться ради устойчивого развития, - отмечается в аналитическом документе, предоставленном ТАСС организаторами для ознакомления со стратегией АЭФБ. - В такой ситуации необходимо воспользоваться возможностями, которые появились после возникновения пандемии, и обеспечить развитие цифровой экономики. <...> Многие передовые компании, обладающие соответствующими технологиями, географически базируются в Азии. Один из крупнейших вызовов, на который страны региона должны отреагировать, - необходимость сокращения разрыва в области цифровизации».

Как подчеркивается в документе, для развития цифровых технологий имеется огромный потенциал. «Вопросы городского строительства и социального управления все более тесно связаны с продвижением цифровизации и внедрением технологий искусственного интеллекта. Их внедрение определяет развитие финансовой сферы и равноправную конкуренцию экономических субъектов», - считают составители ежегодных докладов АЭФБ.

Они напомнили о еще трех проблемах, которые, как ожидается, будут препятствовать успешной реализации долгосрочной стратегии развития ООН в разных странах мира: плохая экология и связанные с ней нежелательные климатические изменения, недостаточно развитая система здравоохранения, а также отсталая инфраструктура. В комментарии подчеркивается, что все эти вызовы мировое сообщество сможет эффективно преодолеть лишь совместными усилиями, в том числе благодаря таким авторитетным многосторонним форматам, как Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, за счет таких крупных международных финансовых организаций, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Среди важных концепций, способных ускорить эти процессы, упомянуты идея Евразийского экономического союза о сопряжении потенциала государств Европы и Азии, а также инициатива «Один пояс - один путь».

Боаоский форум на побережье южнокитайской провинции Хайнань в воскресенье приступает к проведению мероприятий по насыщенной программе под девизом «Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе «Один пояс - один путь». Как уточнили организаторы, на этот раз участники уделят основное внимание задачам продвижения эффективного многостороннего взаимодействия после пандемии.

Среди партнеров и спонсоров АЭФБ-2021 - саудовский нефтехимический гигант Sabic ("Сабик"), южнокорейские корпорации Samsung ("Самсунг") и SK Group ("Эс-кей груп"), британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca ("Астразенека"). В форуме, который будет длиться четыре дня (с 18 по 21 апреля), примет участие около 2 тыс. человек (с учетом сотрудников и обслуживающего персонала - 4,1 тыс.).

По традиции АЭФБ начинается с пресс-конференции, на которой организаторы представят два доклада об экономической ситуации и ключевых тенденциях развития азиатского региона за минувший год. Что касается церемонии открытия, в которой примут участие представители высшего руководства КНР и правительств других стран, она состоится 20 апреля и ознаменует официальный переход к проработке вопросов обновленной повестки на 2021 год.