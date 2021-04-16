Россия вернула Словакии деньги за «Спутник V»

В Словакии с новой силой разгорелся скандал вокруг поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что Россия вернула деньги за уже переданные 200 тысяч доз препарата, сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, договоренность о поставках двух миллионов доз препарата, заключенная прежним правительством Словакии, может сорваться.

Матович обвинил в произошедшем Словацкий государственный институт контроля за лекарствами, который, по его словам, «скомпрометировал российских партнеров» своими критическими заявлениями о российской вакцине.

По данным медицинского регулятора, Россия продала Словакии вакцину «Спутник V», которая отличается от одобренной научным журналом The Lancet.

Матович назвал это сообщение «вводящим в заблуждение» и назвал его частью кампании против российской вакцины.

Политический кризис в Словакии начался после закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Игорь Матович заказал для страны российскую вакцину втайне от других партий. Его соратники по коалиции резко осудили такой шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.

12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи. Затем об отставке объявили министр образования Бранислав Грелинг, глава МИД Иван Корчок и министр экономики Рихард Сулик.

В отставку также ушел премьер-министр Игорь Матович.