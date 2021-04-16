Минюст США начал проверку российских компаний

Минюст США начал проверку десятка российских компаний, которые могут угрожать американским цепочкам поставок. Об этом сообщил помощник генерального прокурора Джон Демерс.

В частности, он сказал, что следователи будут искать связь между конкретной компанией и российскими спецслужбами - при оценке, представляет ли компания угрозу, пишет Reuters.

По его словам, также будут изучены иностранные компании, у которых есть бэк-офисы в России.

Чиновник отказался сообщить, какие именно компании изучает Минюст, но уточнил, что расследование находится на ранней стадии и может длиться месяцы. Демерс отметил, что "мы приступили к первому этапу анализа".

Процесс проверки может привести к тому, что данные по некоторым российских компаний будут переданы в Министерство торговли для "дальнейших мер".

Объявление сделано на фоне того, как США объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России из-за вмешательства в выборы и злонамеренной кибердияльнисти. В частности, речь идет о санкциях против шести российских технологических компаний, которые оказывают поддержку российским разведывательным службам и способствуют вредной кибердияльности. Также в санкционный список попали 32 юридические и физические лица, осуществляющие попытки правительства России влиять на президентские выборы в США 2020 года.