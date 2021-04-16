Международное сообщество адвокатов следит за ситуацией в Беларуси

Организация Lawyers for Lawyers (L4L) из Нидерландов, которая занимается поддержкой репрессированных адвокатов, настаивает на требовании прекратить преследование и запугивание адвокатов в Беларуси, которые ведут дела о нарушениях прав человека и/или политически чувствительные дела.

L4L призывают немедленно освободить Максима Знака из-под стражи, отменить домашний арест Ильи Салея и восстановить лицензии Александра Пыльченко, Людмилы Казак и Сергея Зикрацкого.

«Эти юристы представляли интересы лидеров демократического движения в Беларуси и в связи с этим подвергаются преследованиям», – убеждены адвокаты L4L.

L4L отмечают, что в соответствии с основными принципами ООН, касающимися роли юристов, правительства должны обеспечить условия, чтобы защитники могли выполнять свои профессиональные функции без преследований и угроз. Кроме того, личность адвоката не должна отождествляться со своим клиентом или действиями своего клиента. Адвокаты, как и все граждане, имеют право на свободу выражения мнения и участие в публичном обсуждении вопросов, касающихся законодательства.

Международное сообщество солидарно с белорусскими правозащитниками и уважает профессионализм своих коллег.