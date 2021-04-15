СМИ узнали о планах США ввести санкции против внешнего долга России

Новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России, сообщает New York Times газета со ссылкой на источники.

По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds.

В свою очередь газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.

В начале января Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть «не просто санкции» — будут применяться инструменты, которые «видимы и невидимы».