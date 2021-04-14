Послы ЕС согласовали позицию по "паспортам вакцинации" для восстановления путешествий

Послы ЕС согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом о запуске цифрового зеленого сертификата для путешествий в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, поскольку он предоставит доказательство того, что человек был вакцинирован, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19", - говорится в сообщении, которое цитирует "Европейская правда".

Правовая база цифрового зеленого сертификата состоит из двух законодательных предложений. Первое касается граждан ЕС и членов их семей, а второе - граждан третьих стран, которые на законных основаниях находятся или проживают на территории государства-члена.

Согласно этим предложениям, можно будет использовать сертификат во всех странах-членах ЕС. Он также будет представлен в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Цифровой зеленый сертификат также будет открыт для инициатив, которые разрабатываются во всем мире.

Ожидается, что Европейский парламент утвердит свою позицию для переговоров на пленарном заседании 26-29 апреля. После этого начнутся переговоры между институтами.

Государства-члены подчеркнули свое обязательство подготовить документ к лету 2021 года.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровым зеленым сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.