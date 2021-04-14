Последнее обновление: 14.04.2021 17:31

МОК исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса

За 100 дней до запланированного открытия летней Олимпиады в Токио, вице-президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс в видеообращении, обнародованном в среду, 14 апреля, исключил возможность отмены соревнований в последнюю минуту.

Отложенные на год летние Игры состоятся, как запланировано, сказал он, заверив, что предстоящая Олимпиада будет "максимально безопасной, насколько это возможно", пишет Deutsche Welle.

Летняя Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса была отложена и перенесена на 2021 год. Соревнования открываются 23 июля. Масштабные антикоронавирусные меры, принятые организаторами Олимпиады, "обеспечат безопасность всех участников и населения Японии", - подчеркнул Коутс. "Спортсмены, Олимпийское движение, организаторы и народ Японии смогут показать, что это - победа человечества над пандемией", - подчеркнул вице-президент МОК.

Согласно последним опросам, более 70 процентов японцев выступают за отмену или новую отсрочку летней Олимпиады. В целях предотвращения новой вспышки пандемии, решено закрыть въезд в Японию для иностранных болельщиков, родственников спортсменов, а также гостей, приглашенных спонсорами и спортивными организациями. Исполнительный директор МОК Кристоф Дуби, однако, уверен, что это лишь "усилит эмоции в мире спорта".



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