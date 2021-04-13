Intel планирует производить чипы для автомобилей

Компания-производитель процессоров Intel проводит переговоры о начале производства чипов для автомобилей в этом году.

Исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер выразил надежду, что производство полупроводников для автомобилей начнется через 6-9 месяцев.

По его словам, авточипы могут производиться на заводах Intel в США, Израиле или Ирландии.

В компании надеются, что таким образом смогут помочь автопроизводителям, ведь сейчас в автоиндустрии возник дефицит чипов из-за того, что автомобильные компании отменили свои заказы из-за падения спроса во время пандемии коронавируса в 2020 году.

В прошлом месяце компания Intel заявила, что построит две фабрики в Аризоне и откроет производство Intel Foundry Services.