Последнее обновление: 12.04.2021 14:06

Райффайзенбанк: к 2025 году у 10% стран будут свои цифровые валюты

К 2025 году у 10% государств появятся в обращении собственные цифровые валюты и биржи для обмена таких активов. К такому выводу пришли аналитики центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

В отчете специалисты рассмотрели основные тренды и дали прогнозы на будущее финтеха.

Согласно их выводам, в течение нескольких лет государства сформируют нормативную базу, а токенизированные активы станут средством инвестиций и сбережений.

«Мы ожидаем, что к 2023 году в России будет сформирована законодательная платформа для работы с токенизированными активами, в том числе для международного взаимодействия», - заявила глава центра технологических инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова.

Аналитики также полагают, что к 2025 году на российском рынке останется несколько крупных экосистем, успех которых определит объем вложенного в них капитала и их способность быстро выявлять эффекты от синергий внутренних сервисов.



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