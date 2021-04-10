Власти Греции обещают быстро расследовать убийство журналиста Караиваза

Власти Греции пообещали как можно скорее провести расследование убийства известного журналиста и блогера Йоргоса Караиваза.

"Греческая полиция очень быстро найдет виновных и передаст их правосудию", - заявил в субботу, 10 апреля, министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис в эфире телеканала ERT, передает DW.

Греческие органы безопасности полагают, что журналист погиб от рук профессионального киллера. По словам представителя полиции, расследование и поиски преступника и тех, кто за ним стоит, проводятся по всем направлениям.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила убийство в Греции, назвав его "достойным презрения, трусливым преступлением". "Европа выступает за свободу. А свобода прессы, быть может, является самой священной из всех свобод. Журналисты должны иметь возможность работать в безопасности", - написала она в Twitter и выразила надежду на скорое привлечение к ответственности преступников.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила, что "глубоко шокирована" убийством Йоргоса Караиваза и также призвала установить и привлечь к ответственности виновных в кратчайшие сроки. "Журналисты всегда должны быть в безопасности во время выполнения своей работы", - отметила она.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала власти Греции как можно скорее и полностью расследовать преступление. Убийство Караиваза является трагическим напоминанием того, что журналистика является опасной профессией в Европе, указала она.

Накануне двое неизвестных застрелили 52-летнего Караиваза, известного репортажами на криминальные темы, возле его дома в пригороде Афин Алимосе. После этого они скрылись на мотоцикле, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. На месте преступления найдено не менее 17 гильз от патронов, пишет газета Kathimerini. По данным следствия, журналист был застрелен из "чистого", то есть ранее не известного полиции, девятимиллиметрового пистолета. Десять пуль попали ему в грудь и голову.

О мотивах преступления пока ничего не известно. Коллеги убитого журналиста и СМИ предполагают, что речь идет о заказном убийстве, связанном с журналистской деятельностью Караиваза.