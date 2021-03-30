Германия требует отрицательный тест на «корону» у всех иностранцев

У всех, кто прибывает в Германию из-за границы, независимо от того, к какой категории эпидемиологической безопасности относится страна, отныне требуют отрицательный тест на СOVID-19. Об этом напомнил на брифинге министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер.

«Обязанность предъявлять тест касается всех, кто прилетает, независимо, к какой категории относится регион отправления. Не может быть полета без негативного теста», - заявил Зеегофер.

Правило вступило в силу в полночь на вторник и будет действовать как минимум до 12 мая.

Прилетающих в аэропорты будет контролировать полиция. Компания-перевозчик, которая взяла пассажира без теста, может быть оштрафована на сумму до 25 тыс. евро, сообщил президент Федеральной полиции Дитер Роман. По его словам, штрафу подлежат также граждане, прибывшие в республику любым путем и не имеющие теста или не заполнившие форму электронной регистрации. Сумму штрафа он не назвал, отметив лишь, что она меньше, чем для компаний.

Полиция имеет право проверять и весь неземный транспорт в 30-километровой пограничной зоне на внутренних границах ЕС, но выборочно.

На нескольких границах установлен стационарный тотальный контроль, например, на границе с Чехией, который продлен с 30 марта еще на 14 дней.

«Каждый должен исходить из того, что может быть проконтролирован. Только при условии контроля мы сможем преодолеть пандемию», - подытожил Зеегофер.

Целью мероприятий является не допустить импорт вируса из заграницы. Многие немцы решили провести пасхальные праздники в других странах, прежде всего на Мальорке, которая до этого была объявлена безопасным регионом.

В самой Германии тем временем эпидемиологическая ситуация ухудшается. По данным Института Роберта Коха, за прошлые сутки в стране было подтверждено 9 549 новых случаев инфицирования. Семидневный показатель заболеваемости превысил 135 на 100 тыс. человек (в начале марта он не доходил до 70 на 100 тыс. человек). Всего с начала пандемии в Германии было подтверждено 2 791 822 случая инфицирования. Умерли за все время 76 093 человек.