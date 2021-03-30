В Польше планируют вакцинировать на рабочем месте

В Польше рассматривается возможность вакцинации людей в местах работы ввиду появления значительных объемов вакцины во втором квартале. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, который в правительстве отвечает за вакцинацию населения.

"Мы хотим, чтобы вакцинация происходила везде, где это возможно с точки зрения безопасности пациента", - сообщил Дворчик.

По его словам, вакцинация в Польше значительно ускорится во втором квартале. Дворчик отметил, что если в первом квартале этого года в Польшу были доставлены в целом 6 млн доз вакцины, то только в течение апреля ожидается доставка 7 млн ​​доз вакцины. Поэтому будет наблюдаться ускорение вакцинации населения в несколько раз.

С 30 марта Польша ввела новые правила пересечения границы страны. Все прибывающие в Польшу из стран, которые не входят в ЕС, включая Украину, должны будут отбывать обязательный карантин. От него будут освобождаться только после сдачи негативного теста на коронавирус уже по прибытии в Польшу.

В то же время всем, кто будет въезжать в Польшу из других стран ЕС, удастся избежать обязательного карантина в случае предоставления на границе отрицательного теста на коронавирус, выполненного в течение последних 48 часов перед пересечением границы. Распоряжением правительства РП, санитарный контроль, который до недавнего времени действовал только на границах с Чехией и Словакией, отныне вводится также и на границах с Германией и Литвой.