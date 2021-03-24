Меркель признала ошибочным и отменила решение об ограничениях на Пасху

Федеральное правительство и земельные власти Германии договорились отменить принятое два дня назад решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников.

На экстренном заседании в среду, 24 марта, власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы, заявила на пресс-конференции по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она признала, что данное решение было ошибочным, поэтому она решила его отменить. Объявление двух дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от него превышал бы полезный эффект, указала она, передает DW.

"Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность", - подчеркнула она и попросила "прощения у всех граждан". Меркель добавила, что ей известно о том, что решение продлить пасхальные праздники вызвала дополнительную неуверенность у населения.

Ранее, 22 марта, во время видеоконференции правительства ФРГ и премьер-министров федеральных земель было достигнуто соглашение объявить выходными днями Страстной четверг, отмечаемый в этом году 1 апреля, и Страстную (Великую) субботу, 3 апреля. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник - в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, "в течение пяти дней подряд будет действовать принцип "мы остаемся дома", - подчеркнула канцлер по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель.

Тем самым было решено, что все магазины на этот срок прекратят работу. Исключение решено сделать только в субботу для продуктовых магазинов. Открытыми должны остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Меркель заявила, что общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии. "Ситуация очень и очень серьезная", - подчеркнула она. Данное решение вызвало широкую критику в СМИ.