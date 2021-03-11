Парламент Китая одобрил ужесточение контроля над Гонконгом

Всекитайское собрание народных представителей в четверг поддержало последний шаг правящей Коммунистической партии по ужесточению контроля над Гонконгом путем уменьшения роли его общественности в выборе местных депутатов.

Отмечается, что принятая резолюция о разработке закона по проведению реформы избирательной системы Гонконга даст Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей полномочия самим назначать больше законодателей региона. Таким образом, это уменьшит число депутатов, избранных местной общественностью.

Подчеркивается, что 2 895 делегатов собрания проголосовали "за", один воздержался, "против" не проголосовал никто.

Эта мера способствует подавлению протестного движения в Гонконге, призывающего к большей демократии. Репрессии вызвали жалобы на то, что Пекин нарушает обещанную автономию, когда Гонконг был передан Китаю в 1997 году, и вредит его статусу глобального финансового центра, отмечает AP.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности в Гонконге. В соответствии с этим нормативным актом, центральная власть КНР создает в этом особом административном районе (бывшая британская колония) специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция администрации Гонконга.

Закон предусматривает уголовную ответственность за попытку отделить Гонконг от материкового Китая и "сговор с иностранными силами" с максимальным наказанием в виде пожизненного заключения.

Благодаря этому документу китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге, который до сих пор считался автономной территорией в составе КНР.