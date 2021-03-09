Нидерланды продлят комендантский час из-за коронавируса до 31 марта

Введенный из-за пандемии COVID-19 комендантский час в Нидерландах будет продлен до 31 марта, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

«Было бы неразумно сейчас объявлять о каких-либо послаблениях», — сказал Рютте.

При этом он отметил, что будет сделано исключение для проведения парламентских выборов, назначенных на 15-17 марта.

Премьер-министр также добавил, что к следующему месяцу ресторанам и барам могут разрешить обслуживать клиентов на открытых террасах, если в ближайшее время в стране снизится уровень заражения коронавирусом, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Бары, рестораны, музеи, кинотеатры, библиотеки и другие общественные заведения в Нидерландах были закрыты с середины октября.

Комендантский час с 21:00 до 4:30 вступил в силу в стране 23 января и должен был закончиться утром 10 февраля. После этого в стране вспыхнули беспорядки, в частности, они прошли в Амстердаме, Харлеме, Гааге, Роттердаме. Протестующие бросали камни и петарды в полицию, жгли на улицах костры. В некоторых городах полицейские применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки. Были задержаны более 150 человек.

Тем не менее власти Нидерландов в феврале решили продлить комендантский час до 2 марта.