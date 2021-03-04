Последнее обновление: 04.03.2021 09:12

Джо Байден обещает защищать демократию во всем мире

Президент США Джо Байден объявил защиту демократии во всем мире центральным элементом своей национальной оборонной стратегии.

Таков посыл документа "Промежуточные стратегические принципы национальной безопасности", распространенного Белым домом в среду, 3 марта. Этот документ предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую администрация Байдена планирует представить в текущем году, передает DW.

"Авторитаризм во всем мире находится на подъеме", говорится в "стратегических принципах", в которых отмечается необходимость "работать вместе с партнерами и союзниками в борьбе с угрозами для наших демократий". В качестве инструментов угроз в документе приведены агрессивные нарушения суверенитета других стран, кибератаки и дезинформация.

"Особенно Китай демонстрирует растущую уверенность в себе. Он является единственным конкурентом, который потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для создания долгосрочного вызова стабильности и открытости международной системы", - говорится в документе. Россия же, согласно ему, "по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на мировой арене".

Белый дом подчеркивает, что США никогда не откажутся от применения военной силы в качестве необходимой защиты жизненно важных национальных интересов. Однако важнейшим инструментов внешней политики США является дипломатия. В случае, если военное вмешательство является необходимым, оно должно по возможности осуществляться совместно с международными партнерами - такими как НАТО. "Мы должны защищать, усиливать и обновлять наши демократии", - говорится в документе.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование