В столкновениях в Мьянме погибли 38 человек

Столкновения протестующих с полицией в Мьянме в среду унесли жизни 38 человек после того, как правоохранители применили огнестрельное оружие.

Об этом сообщила на брифинге спецпосланник ООН Кристин Шранер Бургенер.

"Сегодня был самый страшный день с переворота 1 февраля. Погибли 38 человек, общее число жертв с 1 февраля превышает 50 человек", - сказала она, передает ТАСС.

Дипломат добавила, что, как заключили эксперты на основании предоставленных ей активистами видеозаписей, полицейские при разгоне протестов применяли пистолеты-пулеметы.