Генсек ООН осудил репрессии против протестующих в Мьянме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил репрессии по отношению к протестующим в Мьянме.

Применение средств летального действия и запугивание мирных демонстрантов неприемлемо, заявил он в воскресенье, 21 февраля. Генсек ООН напомнил о праве на мирные собрания и призвал все стороны конфликта уважать результаты выборов, передает DW.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "решительные действия" к совершающим акты насилия в отношении населения республики. Вашингтон поддерживает народ Мьянмы, требующий восстановления демократически избранных властей, подчеркнул глава Госдепартамента.

Между тем администрация социальной сети Facebook удалила страницу военного пропагандистского медиа The Tatmadaw True News Information Team, объяснив это неоднократными нарушениями запрета на подстрекательство к насилию.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Согласно официальным итогам, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов.

Лидер этой партии и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, а также ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.