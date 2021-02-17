Последнее обновление: 17.02.2021 12:21

Adidas объявила о продаже бренда Reebok

Один из мировых лидеров производства спортивных товаров немецкая компания Adidas объявила о начале процесса продажи своего бренда Reebok. Заявление опубликовано на сайте компании.

«В рамках разработки новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, направленный на продажу Reebok. В перспективе компания намерена сосредоточить усилия на укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров», - отмечается в заявлении.

С первого квартала 2021 года в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи.

«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга», - сказал генеральный директор Adidas Каспер Рорштед.

Он также пообещал, что в ближайшие месяцы компания будет работать, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok и команде, которая стоит за ним.

Компания Adidas купила американский спортивный бренд Reebok за 3,6 миллиарда долларов в 2006 году, чтобы расширить присутствие на североамериканском рынке. И этот план, как отмечают эксперты, не оправдал ожиданий. Adidas удалось улучшить бизнес Reebok, но рост его продаж отставал от Adidas, что негативно влияло на прибыльность группы.

Предполагается, что продать Reebok немецкая компания сможет за несколько миллиардов долларов.



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