Хакеры из КНДР пытались взломать Pfizer для получения информации о вакцинах

Хакеры из Северной Кореи пытались взломать компьютерные системы фармацевтического гиганта Pfizer в поисках информации о вакцине и технологии лечения коронавируса. Об этом заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи.

"Служба проинформировала нас, что Северная Корея пыталась получить технологию, включающую вакцину и лечение Covid, используя кибервойну для взлома Pfizer", - сказал депутат Ха Тэ Кын репортерам после закрытых парламентских слушаний, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно утверждал, что в стране не было случаев коронавируса, хотя внешние эксперты сомневаются в этих утверждениях.

Известно, что в Северной Корее действует армия из тысяч хорошо обученных хакеров, которые атаковали фирмы, учреждения и исследователей в Южной Корее и в других странах.

В декабре Pfizer заявила, что к документам, касающимся их вакцины, был получен "незаконный доступ" во время кибератаки на сервер Европейского агентства по лекарственным средствам.

Комментарии появились после того, как агентство сообщило, что стала жертвой хакерской атаки, не уточнив, когда она произошла и была ли целью ее работа по Covid-19.

На прошлой неделе сообщалось, что хакеры Северной Кореи украли сотни миллионов долларов для финансирования ядерных и баллистических ракетных программ своей страны.