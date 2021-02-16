В США представили наклейку, измеряющую давление и сердечный ритм

Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали кожаную наклейку, которая постоянно может измерять кровяное давление и сердечный ритм. Об этом сообщает Phys.org.

Более того, наклейка может одновременно также измерять уровень глюкозы, молочной кислоты, алкоголя или кофеина.

Это первое устройство, которое одновременно контролирует сердечно-сосудистые сигналы и многие биохимические уровни в организме человека.

«Этот тип устройства, который можно носить, был бы очень полезным людям с сопутствующими заболеваниями для регулярного контроля за собственным здоровьем», - заявил исследователь Лю Ин.

Он также добавил, что устройство может быть отличным инструментом для дистанционного наблюдения за пациентами, особенно во время пандемии COVID-19, когда люди минимизируют личные визиты к врачам.

Отмечается, что сам процесс измерения возможен благодаря соответствующим сенсорам, которые установлены в наклейке.