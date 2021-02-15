Билл Гейтс отдаст $2 млрд ради спасения климата

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс собирается в ближайшие пять лет инвестировать два миллиарда долларов в стартапы и проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата.

Об этом предприниматель и меценат заявил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, опубликованному в понедельник, 15 февраля, передает DW.

По мнению Гейтса, государства мира должны также увеличить свои расходы на исследования, направленные на защиту климата, как минимум в пять раз, до 110 млрд долларов ежегодно. "Нам необходимо менять физическую экономику такими быстрыми темпами, как никогда ранее в истории", - подчеркнул он.

При этом Гейтс добавил, что, с его точки зрения, мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников , таких, как солнце и ветер, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. В то же время он заявил, что возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы. Со своей стороны, журналисты Handelsblatt отметили, что реализуемость этой технологии в настоящее время является спорным вопросом.

Еще один источник энергии будущего, с точки зрения Била Гейтса, - это водородное топливо. Благодаря его использованию можно существенно сократить выбросы углекислого газа при производстве цемента и стали, считает основатель компании Microsoft.

Комментируя развитие рынка электромобилей, Гейтс позитивно отозвался об "искусстве инженеров в Германии, которая, вероятно, сделала для автоиндустрии больше, чем любая другая страна". В то же время, однако, он предупредил, что в случае, если Германия не сможет успешно продвигать электромобили на рынке, это станет "огромной трагедией".

Говоря об экологической ситуации на планете, Гейтс сравнивает климат с переполненной ванной. "Даже если мы закроем кран настолько, что вода будет из него только капать, в один прекрасный момент ванна окажется переполненной", - указывает он. Именно поэтому к 2050 году выбросы углекислого газа необходимо не просто сократить, но свести к нулю, подчеркивает предприниматель.