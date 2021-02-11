В Китае запретили вещание BBC из-за «неправдивости и нечестности»

Государственное управление радио и телевидения Китая провело расследование в отношении телеканала BBC World News, по итогам которого запретило его вещание на территории страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Xinhua.

По мнению регулятора, телеканал нарушил правила вещания зарубежных спутниковых каналов. Новости, которые демонстрировались на канале, не были «правдивыми и честными», как того требуют соответствующие нормативные акты, а также наносили ущерб национальным интересам КНР и подрывали национальное единство Китая, утверждает управление.

«Государственное управление радио и телевидения не разрешает BBC World News продолжать вещание в Китае. Заявки на вещание в этому году приниматься не будут», — говорится в сообщении.

Неделю назад Министерство иностранных дел Китая потребовало от корпорации Би-би-си публичных извинений за «неправдоподобные новости и политизацию» пандемии коронавируса COVID-19.

«Китайская сторона настаивает на том, чтобы представительство BBC в Пекине обратило должное внимание на позицию КНР и приняло все необходимые меры для того, чтобы устранить негативное влияние, которое произвели на общественность его ложные новости, а также принесло Китаю публичные извинения», — говорилось в заявлении ведомства.

В нем отмечалось, что в последнее время BBC в своих репортажах связывала пандемию с политикой. В МИДе подчеркивали, что китайские власти уже сделали по этому поводу представление британской компании и заявили о готовности принять дополнительные меры.

BBC отвергла обвинения со стороны китайских властей. «Мы придерживаемся нашего точного и честного освещения событий в Китае и полностью отвергаем необоснованные обвинения в распространении неправдоподобных новостей и наличии идеологической ангажированности», — говорилось в сообщении корпорации. В нем отмечалось, что во время съемок репортажей корреспонденты BBC работают «бесстрашно и беспристрастно».

В конце января BBC опубликовала документальный фильм, получивший название «54 дня», который был посвящен проблеме возникновения коронавируса. В предисловии утверждалось, что «существовала бездна между тем, что знали китайские ученые и чиновники и что они говорили миру». В нем также говорилось, что власти Китая на протяжении недели сообщали о том, что вспышка коронавируса находится под контролем, хотя на тот момент вирус продолжал распространяться.

За день до обвинений со стороны Пекина в адрес BBC власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание. Офис по коммуникациям Британии (Ofcom) выяснил, что контент телеканала контролирует Коммунистическая партия Китая, а не компания, получившая лицензию.

«Мы не можем одобрить заявку на передачу лицензии China Global Television Network Corporation, так как она контролируется Коммунистической партией Китая, что противоречит законодательству Великобритании о вещании», — говорилось в сообщении регулятора.

В пресс-службе добавили, что CGTN неоднократно давалась возможность для приведения работы телеканала в соответствие с законами Великобритании, однако этого так и не произошло.