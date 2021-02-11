ЕС и ВОЗ инициировали программу вакцинации для стран Восточного партнерства на €40 млн

Европейский Союз в партнерстве с ВОЗ учредил сегодня региональную программу стоимостью более 40 миллионов евро для предоставления критически важной помощи странам Восточного партнерства в подготовке к вакцинации и в ее проведении. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

«Евросоюз в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) учредил новую региональную программу на более чем 40 миллионов евро для подготовки к началу безопасной и эффективной вакцинации населения в каждой из шести стран-партнеров - Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине», - говорится в сообщении.

Как отмечается, программа имеет целью помочь странам принять вакцины и обеспечить их сохранность, включая те дозы, которые поступят по глобальной программе распределения вакцин COVAX, а также с помощью механизма передачи вакцин партнерам от стран-членов ЕС. Программа включает поддержку в создании звеньев поставки вакцины, информирование о качестве вакцины и о ее безопасном применении, обучение привлеченного к вакцинации медперсонала, разработку графиков вакцинации и тому подобное.

«Эта новая, совместная с ВОЗ программа является свидетельством готовности ЕС поддержать наших восточных партнеров в борьбе с кризисом в сфере здравоохранения. Она основана в дополнение к помощи на сумму в 1 миллиард евро, которую ЕС до этого времени предоставил для помощи в противостоянии пандемии и для долгосрочной поддержки усилий по социально-экономическому восстановлению региона», - отметил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Европейский Союз инвестировал 850 миллионов евро в глобальный фонд по распределению вакцин COVAX, что позволит поставить около 1,3 миллиарда доз вакцины против COVID-19 для 92 стран мира с низкими и средними доходами до конца 2021 года. Кроме того, Еврокомиссия отрабатывает механизм, по которому страны-члены ЕС смогут делиться вакцинами с партнерами, в частности, на Западных Балканах и в регионе Восточного партнерства.